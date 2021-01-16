بعد شائعة وفاتها.. فيفي عبده تشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها

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شاركت الفنانة فيفي متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وعلقت فيفى عبده على الصورة، قائلة: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا نهارنا أبيض إن شاء الله يا رب".وكانت قد نشرت فيفي مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة من دخولها الإنعاش، وارتدائها الحجاب.وكانت فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرًا، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.