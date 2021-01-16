«اتكلم عربي».. حصاد 7 معسكرات ربطت أبناء مصر بالخارج بوطنهم الأم

نظمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج 7 معسكرات لـ "اتكلم عربي" والتي أطلقتها الوزارة للحفاظ على الهوية المصرية والتمسك بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا إلى جانب لغتنا، حيث تضمنت هذه المعسكرات على فاعليات وأنشطة ومسابقات تستهدف ربط الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم مصر الحبيبة.ويرصد "الدستور " أبرز الجهود التي بذاتها وزارة الهجرة على مدار الفترة الماضية لإطلاق هذه المبادرة في العديد من الدول لأبناء المصريين بالخارج وهي كالتالي:توجيهات رئاسية:بعرض مبادرة "اتكلم عربي" على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب الرئيس برعايتها في ديسمبر من العام 2020، بحيث تتناول موضوعات متعلقة بالشأن الداخلي مثل العادات والتقاليد والأمثال الشعبية وقبول الآخر والتعايش السلمي، بين أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج بالإضافة إلى أبنائنا من مرتادي المدارس الدولية " القابلين للسفر مستقبلًا والمتحدثين بلغات أخرى غير العربيةاليونسكو تدعم المبادرة:مع احتفاء العالم باليوم العالمي للغة العربية في الـ 18 من ديسمبر، وافقت وزيرة الهجرة على دعوة مدير مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة للمشاركة في الفاعلية التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" لاستعراض المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارتيّ التربية والتعليم والثقافة، حيث أعلنت رغبتها في امتداد المبادرة لكافة الدول العربية وتطبيقها بالوطن العربي، وتطبيق ذلك بالتعاون مع "اليونسكو" انطلاقًا من مصر، لتستهدف أيضًا أولياء الأمور للتأكيد على أبنائهم الحفاظ على لغتهم وهويتهم العربية.60 مليون مشاهدة ومشاركة لحلقات "اتكلم عربي":تم تنفيذ عدد من الحلقات المصورة، حصدت ما يزيد عن الـ 60 مليون مشاهدة ومشاركة على "وسم #EtkalemArabi"، يقدمها شخصيات عامة لها قبول عند المجتمع وتعبر عن التنوع بداخله، ما يعمق رسالة مبادرة "أتكلم عربي" بالتأكيد على روح المحبة في المجتمع المصري، وعدم التمييز، مستخدمة أبسط الألفاظ التي يمكن للشباب ترديدها وفهمها بسهولة، فلا يشعرون أنهم ليسوا غرباء عن "الوطن"، كما اختارت وزيرة الهجرة سفراء للمبادرة من أبناء المصريين بالخارج ومنهم: النجم العالمي مينا مسعود، والطفل ميسرة مقلد، شخصية العام في النمسا، بجانب إشراك أبناء المصريين الدارسين بالخارج.