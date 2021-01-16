«عرب ويكلي»: إدراج «حسم» وقادتها على لائحة الإرهاب يضع أردوغان فى مأزق

قالت صحيفة "عرب ويكلي" إن إدراج واشنطن حركة "حسم" و"دواعش سيناء" على قوائم الإرهاب يضع تركيا في مأزق، ما يجعل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في "موقف حرج"، نظرا لإيوائه عددا من العناصر المدرجة في التصنيف.وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أنه من غير الواضح حتى الآن كيف سيكون رد فعل أنقرة في ظل تواجد تلك العناصر على أراضيها بعد إعلان واشنطن، وعلى رأسهم يحيى موسى وعلاء السماحي.وأضافت أن التنظميات التي أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول الخميس، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة هي تنظيمات موالية لجماعة "الإخوان" بمصر، بحسب بيان رسمي لخارجية الولايات المتحدة.ولفتت إلى أن "حسم" هي جماعة إرهابية نشطة في مصر، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شنت العديد من الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد في أعقاب الإطاحة بحكومة الإخوان، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصًا ضد الشرطة المصرية، مشيرًا إلى أن بعض قادة الحركة كانوا في السابق أعضاء بجماعة الإخوان.ونوهت إلى أن تصنيف واشنطن شمل أيضا شخصيات مرتبطة بتنظيم "حسم" هم كل من علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس حركة "حسم" وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حاليًا، كما تم إدراج يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيي موسى، العضو البارز أيضًا في التنظيم الإرهابي، ويتواجد أيضا في تركيا، وكلاهما مرتبط بجماعة الإخوان في مصر.أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول الخميس، إدراج عدد من التنظيمات الموالية لجماعة "الإخوان" بمصر ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة.وأوضحت الوزارة في بيانٍ رسمي، أنه تم تصنيف حركة "سواعد مصر" المعروفة باسم "حسم"، والقريبة من جماعة الإخوان الإرهابية، كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بالإضافة إلى تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم داعش والمؤيد أيضًا للجماعة.