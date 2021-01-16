البابا يلتقي رهبان دير مكاريوس السكندري بجبل القلالي

١- مبادئ الحياة الرهبانية التي نحياها:

٢- جمال الحياة الرهبانية:

٣- ماذا تمنح في الإنسان:

٤- الخطايا الثلاثة:

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ جلسة مع مجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.ألقى خلالها كلمة روحية مناسبة للحياة الرهبانية من خلال مزمور ٢٧ مع التركيز على الآية الرابعة منه "وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَمِسُ: أَنْ أَسْكُنَ فِي بَيْتِ الرَّبِّ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ، وَأَتَفَرَّسَ فِي هَيْكَلِهِ".كان قداسة البابا قد وصل الدير مساء امس، وذلك لتدشين الكاتدرائية الجديدة التي تم إنشاؤها به والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري، والمقرر له صباح اليوم السبت.- الفقر.- الطاعة أو قطع الهوى.- البتولية (نقاوة القلب).- التسبيح وحياة الصلاة.- الحياة المقدسة.- حياة الشركة ومؤسسها الأنبا باخوميوس أب الشركة.- سلام قلبي.- سلوكك بالانجيل المعاش.- الاشتياق للحياة الأبدية.- خطية الانشغال بالنفس أو التمركز حول الذات (الرهبنة القبطية رهبنة الكفن !).- خطية جلب العالم الي الدير (الخُلطة تجيب الغلطة !).- غياب مخافة الله من القلب.