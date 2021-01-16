اليوم السعودية: المملكة تسعى لإرساء الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن المملكة تسعى لإرساء الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز الحلول السياسية ودعم كل المبادرات التي من شأنها ضمان سلامة الإنسان واستقرار المنطقة وتحقيق آفاق السلام.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "الأمن والسلم" - أن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاعتيادية الماضية، التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - جدد ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.وأضافت أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك ثمن الدورَ الكبير الذي بذله تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإنجاح اتفاق الرياض وتسريع تنفيذه، حيث قال، في بيان لبلاده ألقاه أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، إن اتفاق الرياض يعد نموذجا يحتذى به، ويؤكد أنه إذا توفرت الإرادة والنية الحسنة فإن السلام ليس ببعيد.