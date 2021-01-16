للمرة الثانية.. إزالة سوق الحمام بالإسكندرية لمواجهة تفشي كورونا

نفذ حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة بمنطقة سوق الحمام للمرة الثانية، تمت فيها إزالة ورفع جميع الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام، ومتابعة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا، بتواجد سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية بالحي.وأكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن.وكان قد نفذ حى غرب الإسكندرية حملة لإزالة الأسواق الأسبوعية مع وضع ضوابط محددة للتعامل مع الباعة والرواد بداخل السوق، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع التجمعات والأسواق العشوائية ووضع ضوابط وإجراءات احترازية حفاظًا على سلامة المواطنين.