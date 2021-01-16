رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا يدشن 3 مذابح بكاتدرائية دير القديس مكاريوس السكندري

السبت 16/يناير/2021 - 09:58 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
طباعة
بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم صلوات تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري، التي تم إنشاؤها بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بينما حمل المذبح البحري اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس وتلميذه القديس تادرس.

وهذه المرة الثانية التي تجرى فيها صلوات تدشين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، كانت المرة الأولى في شهر فبراير من عام ٢٠١٨ ودشن خلالها كنيسة الدير الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

سيناريو طريقة تفشي كورونا في العالم خلال 2021

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى