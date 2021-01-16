البابا يدشن 3 مذابح بكاتدرائية دير القديس مكاريوس السكندري

بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم صلوات تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري، التي تم إنشاؤها بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بينما حمل المذبح البحري اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس وتلميذه القديس تادرس.وهذه المرة الثانية التي تجرى فيها صلوات تدشين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، كانت المرة الأولى في شهر فبراير من عام ٢٠١٨ ودشن خلالها كنيسة الدير الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان.