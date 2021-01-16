رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 224 عاملًا بشركة خاصة

السبت 16/يناير/2021 - 09:56 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بصفتها الشركة المالكة لفندق ميريديان هليوبوليس، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للعاملين بالفندق، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ224 عاملا بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على تسوية رضائية لمستحقات العاملين بفندق ميريديان هليوبوليس بتعويض العاملين الذين لم يتجاوزوا سن الستين بصرف شهرين على الأجر الشهري الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى عشرون ألف جنيه شهريًا وصرف باقي المدة المتبقية في العقد للعاملين بعقود محددة المدة.

كما يصرف مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه مكافأة، لكل موظف من العمالة الدائمة دفعة واحدة فقط، ومبلغ 1000 جنيه عن كل سنة خدمة كاملة للعمالة محددة المدة مكافأة عن مدة عملهم بالفندق.

كما نصت الاتفاقية على أن يتم صرف التعويضات للعاملين بفندق ميريديان هليوبوليس من خلال الشركة المالكة مع مراعاة أن يتم إصدار الشيكات للعمال المقترضين من البنوك بشيكات مسحوبة لأمر البنك المقرض وذلك لإجراء التسوية المطلوبة لكل عامل من البنك المقرض له وذلك في موعد غايته أول فبراير 2021.

وقع الاتفاقية عن الشركة الوطنية للنقابات المهنية، سعيد عبد الباقي إبراهيم بصفته العضو المنتدب للشركة، كطرف أول، وعن النقابة العامة للعاملين بالسياحة ممدوح محمدي رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية كلًا من عبد الفتاح خطاب رئيس اللجنة، ومجدى عباس نائب الرئيس، ومحمد فاوي الأمين العام، ومجدى محمد عبد السلام الأمين العام المساعد، وشريف حسن، وعاطف عبد الموجود، ومحمد عبد الوهاب، بصفتهم أعضاء باللجنة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.

موضوعات متعلقة

تردد قنوات النهار الجديد 2021

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عالمة فيروسات صينية ترجح أن يكون حيوان «المنك» العائل الوسيط لكورونا

رغم الطلاق.. كيم كاردشيان تتعامل مع كانى ويست بشكل ودى

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

سيناريو طريقة تفشي كورونا في العالم خلال 2021

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى