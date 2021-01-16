«البيان»: على المجتمع الدولي الضغط على تركيا لتحقيق الاستقرار بليبيا

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغط على الجانب التركي لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودفعه إلى التوقف عن تأجيج الصراع هناك.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "استقرار ليبيا " أن ليبيا والليبيين بأشد الحاجة إلى التفاهم بشأن الأسس والآليات الدستورية والقانونية لمستقبلهم المشترك، والتأكيد على العملية السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وفي الطريق إلى ذلك، يتوجب عليهم الاتفاق والعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من بلادهم.وأضافت أن الإمارات شددت على الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والتوافقية المبنية على الحوار والمصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وهذا النهج الثابت يمثل عنوانًا لرؤية الإمارات لتجاوز حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا منذ أعوام.ومن جانبها، أوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية تحت عنوان "الحل الوحيد"، أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، وأي مقترحات خارج هذه المبادرة لن تجد أي صدى.وأشارت إلى أن الإمارات تعيد التأكيد من هذا المنطلق على موقفها ومبدئها الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية في سيادتها على هذه المنطقة كلها وفي جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها، مضيفة أن الإمارات افتتحت قنصلية في مدينة العيون، ونوّهت بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المغربية، لما في ذلك من تعزيز للأمن والاستقرار في المنطقة.