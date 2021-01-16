إثيوبيا: لسنا في حاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال

قال رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، اليوم السبت، إن بلاده ليست في حاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال.وفي السياق، نفى الجيش الإثيوبي اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للأجواء السودانية، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.