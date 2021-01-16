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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15158 إصابة بكورونا في الهند

السبت 16/يناير/2021 - 11:07 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الهند، اليوم السبت، إلى 10 ملايين و542 ألفا و841 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 ألفا و158 إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات الصادرة من وزارة الصحة الهندية، حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 152 ألفا و93 حالة، وذلك بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى وجود 211 ألفا و33 حالة إصابة نشطة في البلاد.

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