التفتيش على 137 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية بدمياط

قالت منى الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، إن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر ديسمبر الماضي، بالتفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 17 مذكرة غلق إداري، فضلًا عن تلقى 22 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها، وشكويان منها مستوفاة، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.أما في مجال التفتيش العمالي فقامت المديرية بالتفتيش على 218 منشأة والإعادة على 44 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضرًا، وتم تلقى 14 شكوى عمالية، تمت تسوية شكويين وديًا، وتحويل 7 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم عقد 4 ندوات توعية للعمال وأصحاب العمل.