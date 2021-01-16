ضاحي خلفان: مشروع الإخوان في الدول العربية «سقط بهوان»

قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم السبت، إن جماعة الإخوان سقطت في العالم العربي.وأضاف خلفان، عبر "تويتر": "أين الإخونجية الذين كانوا يلعلعون في وسائل الإعلام الخليجية عن انتهاء عهد الحكام العرب وأن عهد الإصلاح الإخوجي هو البديل الأصلح".وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "سقط مشروع الإخوان وذاق الذل والهوان"، وتابع: "انتصرت إرادة الشعوب العربية في هزيمة تنظيم الإخوان".وأضاف: "لما اتذكر طارق سويدان وهو يتمتح ويذكر بأن وقت قلب الأنظمة العربية قد حان وأن الحكومات العربية الحالية ستزال وأن تخطيط الإخوان قد نجح وما هي إلا أشهر قلائل وسيذهب أنصار الحكومات العربية من غير رجعة، أضحك على قلة إدراكه".