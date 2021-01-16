تعيين 599 شابا في دمياط ديسمبر الماضي

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 599 شابًا منهم 9 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 990 شابًا، فضلا عن توفير 26 فرصة عمل، كما تم استخراج 305 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 13 ألفًا و655 جنيه لـ19 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، كما يجرى تجهيز منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.