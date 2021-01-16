«رواد النيل » تحتضن أكثر من 136 شركة ناشئة ورائد أعمال

قالت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري، إن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال الذين استفادوا من برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة بلغ بنهاية العام الماضي 2020، ما يزيد عن 136 شركة ورائد أعمال في مجالات صناعية مختلفة، استفادت من أكثر من ألف خدمة من خدمات المبادرة ما ساعدها على توفير أكثر من 563 فرصة عمل جديدة للشباب.وأوضح الدكتور محمد عباس، رئيس برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن الشركات التي تم احتضانها من قبل المبادرة نجحت في تحقيق مبيعات تجاوزت 30 مليون جنيها خلال العام الماضي 2020، بفضل الدعم التي تلقته تلك الشركات من حاضنات رواد النيل الخمسة والتي تضم 5 أنشطة صناعية متخصصة.وأضاف أن البنوك المشاركة في رعاية تلك الحاضنات تضم بنك قطر الوطني الأهلى ويرعى حاضنة التصميم الإبداعي فيما يرعى بنك التعمير والإسكان حاضنة الصناعات الهندسية وحاصنة التغليف وتطوير المنتجات يرعاها بنك تنمية الصادرات، كما يرعى بنك قناة السويس حاضنة التطبيقات التكنولوجية ( SAAS)، وحاضنة أخرى للتطبيقات التكنولوجية ( Tech Space).وأوضح عباس، أن برنامج حاضنات الاعمال بمبادرة رواد النيل يقوم منذ بدايته بمناقشة وطرح فرص لرواد الأعمال لتقديم أفكار مبتكرة لحل مشاكل حقيقية خاصة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه مع نهاية عام 2019، تم التعاون مع البنوك المشاركة في دراسة إحتياجات السوق المصرى والفرص المتاحة وتعميق التصنيع المحلي.وأشار إلى أنه مع بداية عام 2020 تم فتح باب التقديم لاحتضان أفكار الشباب ومشروعاتهم في المجالات المختلفة حتى وصل إجمالي الطلبات المقدمه للمبادره لاحتضانها إلى قرابة 950 طلب من شركات ناشئة وصغيرة ورائد أعمال.وأوضح عباس أن برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل يقدم دعما ماليا وعينيا للشركات من خلال التدريب أو الاستشارات أو التوجيه من خبراء بالمجال وايضا إتاحة الفرص لحضور معارض أو مؤتمرات للتسويق للمنتجات وايضا تجهيز الشركات للتشبيك مع مستثمرين.يشار إلى أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة قومية انطلقت في فبراير 2019 لتمثل حلقة هامة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لدعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري خاصة القطاعات الانتاجية، ومساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال توفير المعرفة والتدريب وتحفيزهم لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق، وتتعاون فيها وزارة التخطيط، وأكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك وشركاء آخرين.ويقدم برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة مجموعة من الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة خلال فتره الاحتضان أو قبلها حيث يقوم البرنامج بتنظيم معسكرات تدريبية فنية وإدارية طبقا لكل قطاع من خلال خبراء متخصصين فى هذه القطاعات وذلك للأفكار التى يتم اختيارها بعد إغلاق عملية التقديم ليتم ثقل كفاءات ومهارات رواد الاعمال من خلال الخبرات المختلفة للمدربين ليتم بعد ذلك تصفيتها إلى العدد الذى سيلتحق بالحاضنة، كما تقدم التعريف بخدمات تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية لها كي تحصل على خدمات الدعم المالي المقدم من الحاضنة والذي يتطلب تجهيز خطة عمل فنية ومالية لكل شركه توضح الانشطة التي سيتم تنفيذها خلال فترة الاحتضان وكيفية وطرق صرف التمويل المالى والذي يتم اعتماده من قبل الحاضنة قبل تقديم خدمات عينية مثمثلة فى الخدمات الاستشارية والتدريب لدعم الشركات فى تطوير منتجاتها وتسويقها.ويساعد برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل على عمليات التشبيك مع العملاء أو مع المستثمرين واستخدام الإمكانيات المتاحة بالبرامج الأخرى بالمبادره مثل المصنع المصغر أو مركز الاسطمبات أو بيت التصميم أو غيرها من الخدمات التي تقدمها مبادرة رواد النيل.