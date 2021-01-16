الاحتلال يطلق النار صوب أراضي المزارعين شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها صوب أراضي المزارعين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفاد مراسلنا في غزة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خانيونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب أراضي المواطنين الزراعية في منطقة الفخاري شرق المدينة.وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.