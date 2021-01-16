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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة ألمانية معنية بمساعدة الأطفال تحذر من «عواقب فادحة» للإغلاق

السبت 16/يناير/2021 - 09:55 ص
منظمه للاطفال
منظمه للاطفال
وكالات
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حذرت منظمة "أرشه" الألمانية المعنية بمساعدة الأطفال، من أن يخلف الإغلاق بسبب جائحة كورونا آثارًا عميقة على الأطفال المحرومين اجتماعيًا.

وقال مدير المنظمة، توبياس لوخت، في تصريحات له: "عواقب الإغلاق فادحة"، مضيفا أنه حتى في أول إغلاق في الربيع الماضي تسبب إغلاق المدارس في أن يكون القصور لدى العديد من الأطفال كبيرًا لدرجة يصعب معها التعويض.

وأعرب لوخت لذلك عن أمله في أن تتمكن المدارس من تقديم الحصص الدراسية بالحضور الشخصي مجددًا بأي شكل من الأشكال، وقال: "الدروس عن بعد لعدة أشهر غير مجدية".

الأطفال يحتاجون إلى الحضور الجسدي مع شخص بالغ يشجعهم ويمكنهم أيضا طرح الأسئلة عليه"، مؤكدا ضرورة وضع مستوى أداء الأطفال وعمرهم أيضًا في الاعتبار، وقال: "بالنسبة للعديد من الأطفال، غالبا ما يكون مدرسوهم هم الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم التواصل معهم".

تجدر الإشارة إلى أن "أرشه" منظمة مسيحية معنية بمساعدة الأطفال، لها أفرع في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك برلين وفرانكفورت وهامبورج.

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