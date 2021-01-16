قطر تفرج عن أكاديمي أسترالي اعتقل بسبب دعم نجله لتنظيم «القاعدة»

أفرجت السلطات القطرية عن البروفيسور الأسترالي لقمان طالب وابنه إسماعيل المحتجزين في الدوحة منذ 5 أشهر، وفقا لما نقلته "الجارديان" البريطانية.وقال الأكاديمي الأسترالي ونجله، إنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما في قطر، بعد وضعهما في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهما من النوم.يذكر أن قوات الأمن القطرية كانت قد ألقت القبض على لقمان طالب 58 عاما، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس قسم الصحة العامة بجامعة قطر ويعمل مع الحكومة القطرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مع نجله إسماعيل 24 عاما، وذلك في 27 يوليو الماضي حيث احتجزتهما في مكان لم تكشف عنه.فيما قالت مريم طالب، ابنة لقمان، إن السلطات القطرية لم تقدم تبريرا لاحتجاز والدها وشقيقها، بينما قالت "الجارديان" إن اعتقال الرجلين جاء قبل تسمية الولايات المتحدة لأحد أبناء لقمان، أحمد طالب، في أكتوبر الماضي بأنه "الميسر المالي" لتنظيم "القاعدة".