الثلاثاء.. «الأرثوذكسية» تحتفل بعيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس -تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن-، الثلاثاء 19 يناير الجاري.وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 18 يناير بقداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.ومن المقرر أن تقتصر معظم الإيبارشيات مثل إيبارشيتى دير المحرق والوادي الجديد والفيوم قداسات عيد الغطاس المجيد على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.