رضوى الشربيني تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها (صور)
السبت 16/يناير/2021 - 09:59 ص
هبه محمدطباعة
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها عدة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وعلقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "ورجعنا من الاجازه... يارب تكون الحلقة عجبتكم واللوك كمان".
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.
وعلقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "ورجعنا من الاجازه... يارب تكون الحلقة عجبتكم واللوك كمان".
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.
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