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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تترقب أكبر تهديد إرهابي محلى فى 2021

السبت 16/يناير/2021 - 09:34 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
هدير سند
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حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ووزارة الأمن الداخلي، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في أمريكا، في نشرة استخباراتية مشتركة، من تزايد خطر الإرهاب المحلي، وارتفاع النشاط المتطرف العنيف بما يشكل "أكبر تهديد إرهابي للبلاد في عام 2021".

وبحسب هيئة الإذاعة الأمريكية "ABC"، تشير النشرة إلى أن هذا التهديد يأتي من "المتطرفين العنيفين المناهضين للحكومة أو المناهضين للسلطة"، مضيفة أن النشرة ترسم صورة مروعة للوضع الخطير الذي تواجهه البلاد في أعقاب اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، وارتكاب أعمال عنف وتخريب، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم أحد أفراد شرطة الكابيتول.

كما تشير النشرة، إلى "الخطر الذي تمثله نظريات المؤامرة وكيف تعمل الجماعات المتطرفة في خضم التحولات السياسية وما بعدها"، حيث أفادت مصادر إنفاذ القانون في البلاد، أن الإف بي آي و"الأمن الداخلي" أكثر قلقًا بشأن احتمالية اندلاع أعمال عنف في ولايات مثل مينيسوتا وميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، حيث أصبحت الخلافات الانتخابية محمومة وهناك وجود كبير لمؤيدي حركات الميليشيات المسلحة.

وفي سياق متصل، قال دايفيد كاتز، المدير التنفيذي لمجموعة "جلوبال سكيوريتي" الأمنية، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "الأمر مقلق جدا، فشخص واحد يحمل أفكارا متطرفة يمكنه أن يتسبب بأعمال عنف وقتل وبأذى ودمار كبيرين، مثلما حصل في ناشفيل بولاية تينيسي"، مضيفا أن "أعداد المتشددين المحليين في الولايات المتحدة، سواء أكانوا من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، قليلة جدا، لكنهم فعالون جدا وخطرون للغاية".

وأكد كاتز أن ما شهده الكونجرس يوم 6 يناير، أمر خطير للغاية "لأن المحتجين لم يكونوا يتظاهرون سلميًا، بل كانوا عبارة عن مجموعات متطرفة، جاءت لارتكاب أعمال عنف"، لافتا إلى أن "فشل الاستعدادات الأمنية في الكابيتول كان صادمًا وغير مبرر".

ونقلت الشبكة عن ريتا كاتز، المديرة التنفيذية لمجموعة "سايت إنتيليجنس"، التي تراقب الجماعات المتطرفة واستخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، قولها إن خطاب مجموعات اليمين المتشدد في الولايات المتحدة بدأ يتحول إلى فكرة "ستكون هذه المعركة طويلة".


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