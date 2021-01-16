1809 إصابات جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت، تسجيل 1809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد المصابين في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل إلى 83 ألفا و878 مصابا.كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.