رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الجفري» يتضامن مع ضحايا زلزال إندونيسيا المدمر

السبت 16/يناير/2021 - 08:58 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
كتب : عمرو رشدى
طباعة
أعلن الحبيب علي الجفري، الداعية اليمني، مؤسس روضة النعيم للفكر الصوفي، عن حزنه العميق جراء ماحدث لمواطني مدينتي "سلاويسي وكالمنتا" بإندونيسيا، بعد أن ضربها زلزال قوي أدى إلى مقتل العشرات وتشريد وإصابة المئات.

وقال الجفري، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، خلال تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب أكبر مدن إندونيسيا: "اللهم الطف بإخوتنا في غرب سلاويسي وجنوب كالمانتنا بأندونيسيا، وتقبل ضحاياهم في الشهداء، واشف جرحاهم، وفرّج كروبهم، وعوّضهم خيرًا، وادفع عنهم البلاء ظاهره وباطنه يا لطيفًا بالعباد".

ونشرت وكالات الأنباء العالمية صورا توضح حجم الدمار الذي تعرضت له جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، الجمعة، بعد أن ضربها زلزال أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا، أن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب الجزيرة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

الزمالك يحصن موهبته الجديدة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الصين تبني مركز عزل كورونا 1500 غرفة فى 5 أيام

صديق للأمير البريطاني هاري: سعيد رغم انفصاله عن العائلة المالكة

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

8 مباريات حاسمة بـ «مونديال اليد» اليوم السبت

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية