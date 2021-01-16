«الجفري» يتضامن مع ضحايا زلزال إندونيسيا المدمر

أعلن الحبيب علي الجفري، الداعية اليمني، مؤسس روضة النعيم للفكر الصوفي، عن حزنه العميق جراء ماحدث لمواطني مدينتي "سلاويسي وكالمنتا" بإندونيسيا، بعد أن ضربها زلزال قوي أدى إلى مقتل العشرات وتشريد وإصابة المئات.وقال الجفري، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، خلال تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب أكبر مدن إندونيسيا: "اللهم الطف بإخوتنا في غرب سلاويسي وجنوب كالمانتنا بأندونيسيا، وتقبل ضحاياهم في الشهداء، واشف جرحاهم، وفرّج كروبهم، وعوّضهم خيرًا، وادفع عنهم البلاء ظاهره وباطنه يا لطيفًا بالعباد".ونشرت وكالات الأنباء العالمية صورا توضح حجم الدمار الذي تعرضت له جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، الجمعة، بعد أن ضربها زلزال أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.وذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا، أن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب الجزيرة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني.