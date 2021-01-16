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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعديل لائحة أحكام قانون الاستيراد والتصدير تتصدر اهتمامات الصحف

السبت 16/يناير/2021 - 08:46 ص
ميناء
ميناء
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سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، منها قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وذكرت الصحف أن دار الإفتاء المصرية أجازت صرفُ أموال الزكاة لتوفير لقاح فيروس كورونا؛ تحقيقًا لمقصد حفظ النفس، وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا في الشريعة الإسلامية، وبناء المنظومة الصحية داخلٌ في تحقيق هذا المقصد؛ صيانةً لصحة الناس وِقَاءً، وإنقاذًا لها بالعلاج استبقاءً، ودفع المرض يكون بالوقاية منه قبل حصوله، وعلاجه بعد نزوله، وكما جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه.

ونقلت الصحف عن الدار قولها- خلال فتوى، الجمعة- أن تطوُّرَ وباء العصر وانتشار آثاره المدمرة يستوجب تكريس الجهود وضخ الأموال لاستكفاء بناء المنظومة الصحية؛ بكل آلياتها وأدواتها وأجهزتها، ونظم علاجها ووسائل وقايتها، كما يحتاج إلى تكاتف الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية والهيئات الاعتبارية، بالإضافة لما توفره الدولة من ميزانية، وهذا أليق بمصرف (سبيل الله)؛ إذ لا يُتَوَصَّل لإعداد القوة إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يشترط التمليك للزكاة في هذه الحالة؛ لأنَّ التمليك إنما يُشتَرَطُ عند الفقهاء حيث يُتَصَوَّر، لا حيث يتعسَّر أو يتعذَّر.


وأشارت الصحف إلى قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وقالت جامع- في بيان لوزارة التجارة والصناعة، أمس الجمعة- إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا، حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير، ووفقا لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدة حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيدا من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.

وأوضحت أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة شرط العمر، وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.


وفي الشأن المحلي أيضا ركزت الصحف على بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي أكد خلاله أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص ١٢،٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن أزمة (كورونا) ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات (الجائحة).

وأشار إلى أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات (كورونا)، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة ٢٥٠٪، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية.


كما ركزت الصحف على تصريحات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان بأن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار (100 مليون صحة)، تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد السبكي- في بيان، الجمعة، حول تفاصيل تطبيق المبادرة بمحافظة بورسعيد "أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد"- أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا إكلينيكيًا، الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد أو من خلال خيم الفرز خارج المستشفيات، أو ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم، أو تم التعرف عليهم من خلال خط الاستشارات الطبية.

وأوضح أن خطة متابعة مرضى حالات العزل المنزلي تعتمد على قاعدة البيانات الخاصة بالترصد في كافة المستشفيات التابعة للهيئة، إضافة إلى المرضى الذين تم اكتشاف إصابتهم من خلال خيم الفرز للكشف المبدئي بمداخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إضافة إلى بيانات المرضى المجمعة من خلال خط الاستشارات الطبية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلا عن بيانات المرضى بغرفة الأزمات التي تعمل على مدار الساعة بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تعمل بالتنسيق مع القطاع الوقائي بمديرية الصحة ببورسعيد وغرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان.

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