تضحيات الأطباء لإنقاذ مرضى كورونا ومعركة أمريكا ضد ترامب يتصدران مقالات كتاب الصحف

تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم السبت، عددا من الموضوعات المهمة، من بينها تضحيات الأطباء لإنقاذ مرضى كورونا، والأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا مع قرب تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، بالإضافة إلى تداعيات كورونا على العملية التعليمية.فمن جانبه، قال الشاعر فاروق جويدة - في مقال بعنوان (وصدقوا ما عاهدوا الله عليه) في صحيفة الأهرام - إن قلوب المصريين مع شهداء الوطن من الأطباء فى يوم واحد فقدت مصر 11 طبيبا.. في ساعات قليلة وسط هذا الهجوم الضاري من كورونا تساقط الشهداء وهم يحاولون إنقاذ المصابين في كل ربوع المحروسة حتى وصل عددهم 319 شهيدا في جميع التخصصات، وهذا الرقم من أكبر ضحايا كورونا بين الأطباء.وأشار إلى أن أكثر من 300 شهيد ليس رقما بسيطا، خاصة أن عددٍ أطباء مصر لا يتناسب مع مائة مليون مصرى، وهناك عجز كبير في نقابة الأطباء، قائلا إن هؤلاء الشهداء الأبطال يستحقون كل التقدير والعرفان، وهناك قصص كثيرة عن حجم تضحياتهم وهي تستحق اهتمام الإعلام بها، لأن مثل هذه النماذج البشرية الرفيعة في التضحية يجب أن تبقى في ضمير الأجيال القادمة لكي يتعلموا منها كيف يكون العطاء الصادق.وأوضح أن كتيبة الأطباء الشرفاء الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ ضحايا كورونا يجب أن تبقى صورهم وذكرياتهم في مداخل المستشفيات والمراكز الطبية التي كانوا يعملون بها، وعلى نقابة الأطباء أن تحتفي بهم، وأن تعيد ذكراهم وتخلدها في سجل للشرف يكون دائما رفيق أجيال يمكن أن تتعلم كيف تكون التضحيات من أجل الوطن.وتابع "رحم الله شهداء مصر من الأطباء وأسكنهم فسيح جناته بما قدموا (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر..) وينبغي ألا تغيب ذكرى هؤلاء الأبطال عن وجدان مصر وضميرها فهم تاج الشرف والبطولة.. لقد انتشرت كتائب أطباء مصر في كل المواقع من المدن والقرى، وكأنهم في معركة لحماية الوطن ومنهم من قدم عمره بسخاء ولم يتردد في أن يسقط شهيدا ليمنح الآخرين الحياة".بدوره، قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق - في مقال بعنوان (جيل كورونا من التلاميذ.. ماذا نحن فاعلون؟) في صحيفة الجمهورية - لا شك أن جائحة كورونا ألقت بتداعياتها الصحية الخطيرة أو الاقتصادية التي أذاقت الاقتصاد العالمي الأمرين.. وأربكت الدول الكبرى والمتقدمة قبل الدول الصغرى والنامية، ونالت من حركة ومؤشرات ومعـدلات أداء الدول في ظل قيود الحركة وحالة شبه الانغلاق والعزلة التي تسود العالم.وأضاف أنه بطبيعة الحال هناك تداعيات وآثار سلبية أخرى لفيروس كورونا نتجت عن الإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار العدوى وتـفاقم الأزمة وإلحاق الضرر بالمزيد من المواطنيـن، من أهم هذه التداعيات انعكاس الجائحة على العملية التعليمية خلال العامين الدراسيين الأخيرين، وهو الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على التعليم عن بعد، ورغم إن التعليم عـن بعد يرتكز على أحدث الوسائل وأيضا كوكبة من خبراء التعليم، ورغم أن الدولة أتاحت كل إمكانيات إنجاح هذه التجربة ووفرت لها الدعم وأدوات الفاعـلية حتى تؤتي ثمارها وتكون بديلا ناجزا عن التعليم المباشر.. ولكن هناك أزمة ومشكلة ليست في النظام ولكن في المتلقي نفسه، وهو موروث جاء من خلال العقدين الأخيرين في ظل التقدم المذهل في التكنولوجيا والاتصالات وما ارتبط بهما من ترفيه وألعاب إلكترونية ووسائل للتسلية خاصة للصغار والأطفال.وأشار إلى أن هناك أمرا لابد أن نأخذه في الاعتبار هو سوء الاستخدام المفرط للمجتمع للتكنولوجيا الحديثة، فبدلا من أن تكون وسائل التعليم والتثقيف والتعرف عـلى الأحداث في مجال العلم سخرناها جميعا في بيوتنا لتتحول وظائفها كاملة إلى الترفيه والتسلية والألعاب، وهو الأمر الذيشكل صورة ذهنية في تعاملنا مع التكنولوجيا ووسائل الاتصالات الحديثة.وتابع إن جيل كورونا من تلاميذ المدارس الذي لم يتقبل إلى حد كبير عملية التعليم عن بعد مصاب ببعض التشوهات التعليمية وربما سيؤثر على مستقبله التعليمي حتى ما بعد انتهاء أزمة كورونا، فلك أن تتخيل أن الطفل في (كيه جي وان وتو) ليس له دراية بأي معلومات أو قدرات على الكتابة أو المعرفة، وهذه مشكلة أيضا، حيث سيكون لذلك انعكاساته السلبية على مسيرة تعليم هؤلاء التلاميذ في المراحل التعليمية القادمة.وأردف أن الأمر الطبيعي والمتوقع أن تكون هناك تأثيرات بالغة على المستوى التعليمي للتلاميذ من جيل كورونا بسبب غياب التعليم المباشـر التفاعلي في المدرسة، وهو أمر ليس بيد أحد ولكن الظروف هي التي فرضت ذلك، وهو الذي يتطلب تصورات ورؤى وبرامج لمعاجلة هذا الأثر السلبي أو الخلل التعليمي الذي خلفته جائحة كورونا.. وما فرضته من تداعيات نالت من الجميع وفي مختلف المجالات والعديد من القطاعات.وعلى الصعيد الأمريكي، قال الكاتب جلال عارف - في مقاله بعنوان (معركة أمريكا ضد ترامب الأخر) في صحيفة (أخبار اليوم) - إن اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘي ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺮون أن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺪدا ﻓي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ المنتهية وﻻﻳﺘﻪ دونالد ﺗﺮاﻣﺐ وﻳﺘﺼﻮرون أن إﻏﻼق اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺟﺪى ﻣﻊ رﺟﻞ وﺿﻊ ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻪ اﻟﻔﺎدﺣﺔ أﺳﻮأ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ أﻣﺮﻳﻜي!! ﻣﺜﻞ ﻫﺬا الحدﻳﺚ ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟﻴﺪا ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺗﺮاﻣﺐ وأﻧﺼﺎره وﻻ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘي ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﻧﺼﺎر ﺗﺮاﻣﺐ وﻫﻢ ﻳﺸﻬﺪون اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺤﺮض ﻋﻠﻰ اﻻنقلاب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘي ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن أﻫﻢ ﺣﺮاﺳﻬﺎ!!.وأضاف أن المشهد اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻵن ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ مما ﺣﺪث وﻳﺤﺪث، وﻳﻘﻮل ﺑﻮﺿﻮح إن ﺣﺠﻢ الخطر اﻟﺬي ﻫﺪد - وﻣﺎزال - أﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻴﻨﺎ، وأن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﺨﺺ ﺗﺮاﻣﺐ رﻏﻢ ﺧﻄﻮرة ﺗﺄﺛﻴﺮه وﻓﺪاﺣﺔ أﺧﻄﺎﺋﻪ.وأشار إلى أن اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺑﺎلحدﻳﺚ ﻋﻦ أن ﻧﺼﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜي ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﻟه ﻓي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻮﺗﻮن ﻟﻠﺤﺰب الجمهوري وﻟﻴﺲ ﻟﻪ، أﻧﺼﺎره ﻣﻦ اﻻتجاهات اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ والمتطرفة ازدادوا ﻗﻮة ﻓي ﻋﻬﺪه ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻈﻠﻮن أﻗﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ داﺧﻞ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ الجمهورية، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻈﻠﻮن الأﻛﺜر ﺧﻄﺮا ﻋﻠى ﺣﺎﺿﺮ أﻣﺮﻳﻜﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ! وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺪد ﻓي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺰﻟﻪ وﻟﻮ ﻓي آﺧﺮ لحظات ﺣﻜﻤﻪ المنتهي! ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻹداﻧﺔ ﻟﻪ تجمع اﻟﺪيمقراطيين والجمهوريين ﺣﺘى وإن ﺣاﻓﻈﺖ اﻟﻘﻴﺎدات الجمهورية ﻋﻠﻰ تحفظها اﻟﺸﻜﻠي ﻋﻠﻰ ﻋـﺰل ﺗﺮاﻣﺐ، اﻟﺘﺸﺪد ﻓي المحاسبة ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎﺋﻪ إﻟﻰ المخاطر اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘي وﺟﺪت أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓي ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮل وﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ!!.وتابع إن الخطر ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺗﺮاﻣﺐ أو ﻋﺰﻟﻪ، ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻴﻤﻴﻨي اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻮﺟﻮدا ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎلجة أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓي ﺻﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، وإﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺳﻴﻈﻞ ﻫﻨﺎك ﺳﺆال ﻣﻄﺮوح ﻣﺎذا ﻟﻮ وﺟﺪ ﻫﺆﻻء المتطرفون اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﻜﺮروا المحاولة ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﺣﻨﻜﺔ وأﺷﺪ دﻫﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي أراد أن ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ بمنطق المقاولات؟ ﺳﺘﻈﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓي ﺣاﻟﺔ الطﻮاريء ﺣﺘﻰ تجد اﻹﺟابة وﺗﺒﻌﺪ الخطر.