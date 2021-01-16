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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل رقما قياسيا من إصابات كورونا خلال 24 ساعة

السبت 16/يناير/2021 - 08:39 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت المكسيك الجمعة رقما قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة هو الثاني هذا الأسبوع، بلغ 21 ألفا و366 إصابة، بحسب الأرقام التي نشرتها السلطات الصحية.

كما أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن ألف و106 وفيات مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 128 مليون نسمة إلى 1،6 مليون اضافة الى 139 ألفا و22 وفاة، ما يجعلها في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تضررا من الجائحة بالأرقام المطلقة، وفي المرتبة 18 في عدد الوفيات لكل مئة ألف نسمة، حسب قاعدة بيانات اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى ارقام رسمية.

وكان الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يناير الأكثر شدة في المكسيك منذ بداية الجائحة، مع متوسط 983 وفاة في اليوم ارتفع الى 1314 الثلاثاء 12 يناير.

وتتركز الزيادة في حالات العدوى والوفيات في المناطق المكتظة بالسكان مثل العاصمة مكسيكو وضاحيتها الشاسعة حيث يعيش نحو 23 مليون شخص والتي أصبحت بؤرة للوباء في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وسجلت العاصمة 19 ألفا و131 وفاة اضافة الى 395 ألفا و506 إصابات منذ بداية الجائحة، مع معدّل إشغال للمستشفيات يبلغ نحو 90%.

ورغم حالة الطوارئ، خففت المدينة حال التأهب القصوى الجمعة من خلال السماح بافتتاح بعض المطاعم والشركات الأخرى، بعد أيام عدة من الاحتجاجات التي نفذها رجال أعمال وعمال تأثرت مداخيلهم بشكل كبير بسبب القيود الصحية.

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