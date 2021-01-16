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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زلزال قوته 6.1 درجة يضرب غواتيمالا

السبت 16/يناير/2021 - 08:21 ص
زلزال
زلزال
وكالات
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ضرب زلزال قوي تبلغ شدته 6.1 درجة على مقياس ريشتر السبت جنوب ووسط غواتيمالا حيث تقع العاصمة، لكن لم ترد أي معلومات عن خسائر بشرية أو مادية في الساعات التي أعقبت ذلك، كما أعلن المعهد الوطني للزلازل في البلاد.

وقال الناطق باسم المعهد اميليو بارياس للصحافيين إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 10.10 (16.10 توقيت جرينتش) الجمعة حدد في المحيط الهادئ على بعد مئة كيلومتر عن الساحل وعلى عمق عشرة كيلومترات.

من جهته، صرح ديفيد دي ليون المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني أن سكان الساحل الجنوبي لغواتيمالا والمنطقة الوسطى شعروا بالزلزال.

وأضاف دي ليون "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جسدية أو أضرار مادية لكننا ما زلنا نجري نحقق".

وتشهد غواتيمالا الواقعة عند نقطة التقاء الطبقات التكتونية لمنطقة البحر الكاريبي وجزر كوكوس وأميركا الشمالية، زلازل باستمرار.

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