2432 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 2432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 516 ألفا و770 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسبما نقلته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 45 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و908 وفيات.