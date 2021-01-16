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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى أكبر 3 مدن أسترالية

السبت 16/يناير/2021 - 08:10 ص
طيران الإمارات
طيران الإمارات
وكالات
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علقت شركة طيران الإمارات السبت رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن في أستراليا حيث تم تشديد قيود السفر في مواجهة ظهور نسخ جديدة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد.

وأبلغت طيران الإمارات التي تتخذ دبي مقرا وكانت بين آخر الشركات التي حافظت على روابط مع الساحل الشرقي للجزيرة خلال معظم فترات الجائحة، المسافرين مساء الجمعة بأن عددا من الرحلات المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل ستكون الأخيرة.

وقالت شركة طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني إن خدماتها إلى سيدني وبريزبين وملبورن "ستعلق حتى إشعار آخر".

وستواصل الشركة تأمين رحلات جوية إلى بيرث (غرب) لكن إلغاء تلك الرحلات سيقلص بشكل أكبر احتمالات عودة آلاف الأستراليين العالقين في الخارج إلى بلدهم.

وتعليقا على هذا القرار، أعلنت الحكومة الأسترالية عن رحلات جديدة لإعادة مواطنين، موضحة أن الشركات الأخرى التي تواصل هذه الخدمات يمكن أن تتولى المسؤولية.

وأغلقت أستراليا حدودها في مارس منعا لانتشار الفيروس، وذهبت الحكومة إلى حد وضع سقف لعدد المواطنين المسموح لهم بالعودة إلى بلادهم.

والأسبوع الماضي تم خفض عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول الأراضي الاسترالية، وبات من الضروري تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 قبل السفر إلى أستراليا.

وخلال عرضه هذه الإجراءات، تحدث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن العدد المتزايد للأشخاص في الحجر الصحي الذين ثبتت إصابتهم بأنواع متحورة من الفيروس.

وكان فُرض حجر على أكثر من مليوني شخص في بريزبين الكبرى لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، بعد رصد أول إصابة بالفيروس المتحوّر الذي كان اكتُشِف في المملكة المتحدة.

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