رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا عالميًا: 2 مليون و18 ألف وفاة و94 مليونًا و316 ألف إصابة

السبت 16/يناير/2021 - 08:08 ص
كورونا عالميًا
كورونا عالميًا
وكالات
طباعة
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو 2 مليون و18 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 94 مليونًا و316 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 67 مليونًا و347 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، تراجعًا طفيفًا في عدد الوفيات، فيما سجلت زيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 761 ألف و554 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،816 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت (3،805 وفيات)، وبريطانيا (1،280 وفاة)، والبرازيل (1،131 وفاة)، وألمانيا (1،045 وفاة)، والمكسيك (999 وفاة)، حيث تقدمت كل من البرازيل وألمانيا على حساب المكسيك.

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (248،080 إصابة)، والبرازيل (68،138 إصابة)، وبريطانيا (55،761 إصابة)، واسبانيا (40،197 إصابة)، وروسيا (24،715 إصابة).

ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرًا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (401،856 وفاة)، والبرازيل (208،291 وفاة)، والهند (152،130 وفاة)، والمكسيك (139،022 وفاة)، وبريطانيا (87،295 وفاة).

كما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرًا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أمريكا (24،102،429 إصابات)، والهند (10،543،659 إصابة)، والبرازيل (8،394،253 إصابة)، وروسيا (3،520،531 إصابة)، وبريطانيا (3،316،019 إصابة).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

تركيا: مستعدون لتحسين علاقاتنا مع مصر والإمارات

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-1-2021

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية