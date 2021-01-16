كورونا عالميًا: 2 مليون و18 ألف وفاة و94 مليونًا و316 ألف إصابة

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو 2 مليون و18 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 94 مليونًا و316 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 67 مليونًا و347 آلاف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، تراجعًا طفيفًا في عدد الوفيات، فيما سجلت زيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 761 ألف و554 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،816 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت (3،805 وفيات)، وبريطانيا (1،280 وفاة)، والبرازيل (1،131 وفاة)، وألمانيا (1،045 وفاة)، والمكسيك (999 وفاة)، حيث تقدمت كل من البرازيل وألمانيا على حساب المكسيك.وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (248،080 إصابة)، والبرازيل (68،138 إصابة)، وبريطانيا (55،761 إصابة)، واسبانيا (40،197 إصابة)، وروسيا (24،715 إصابة).ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرًا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (401،856 وفاة)، والبرازيل (208،291 وفاة)، والهند (152،130 وفاة)، والمكسيك (139،022 وفاة)، وبريطانيا (87،295 وفاة).كما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرًا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أمريكا (24،102،429 إصابات)، والهند (10،543،659 إصابة)، والبرازيل (8،394،253 إصابة)، وروسيا (3،520،531 إصابة)، وبريطانيا (3،316،019 إصابة).