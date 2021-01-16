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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جوجل» تطلق منصة لعرض معالم مصر الأثرية وكيفية حمايتها

السبت 16/يناير/2021 - 07:32 ص
مصر
مصر
أمينة ذكى
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أشادت صحيفة "ذا أرت نيوز بيبر" البريطانية والمعنية بشئون الفن بمشروع جوجل لتسليط الضوء على معالم مصر الأثرية من المومياوات إلى المتاحف والمساجد.

يأتي هذا في أعقاب التعاون الكبير بين منظمة "Google Arts & Culture" ومركز الأبحاث الأمريكي في القاهرة، وذلك من أجل إنشاء منصة رقمية للحفاظ على التاريخ المصري.

وتهدف المنصة إلى الحفاظ على تاريخ مصر عن طريق تسليط الضوء على بعض أهم المواقع الأثرية في البلاد بإذن من Google Arts & Culture.

فيما قال متحدث باسم Google Arts & Culture: "من خلال هذا المشروع على وجه الخصوص، نأمل في تقديم موضوع أكاديمي نموذجي إلى الجماهير وجعله سهل الهضم وممتعًا".

ومن ضمن المواضيع التي تتحدث عنها المنصة الالكترونية الحفاظ على دير القديس أنطوني، وهو كنيسة قبطية قديمة تقع على بعد 334 كيلومترًا جنوب شرق القاهرة، كما توضح المنصة كيف "تضررت اللوحات الجدارية الرائعة للكنيسة بمرور الوقت وغطت طبقات سميكة من السخام معظم الأسطح منذ سنوات عديدة عندما تم استخدام الشموع والمصابيح الزيتية".

يركز قسم آخر في المنصة، على مسجد أصلم السلحدار، وهو معلم تاريخي يقع في المركز التاريخي للقاهرة والذي تم بناؤه عام 1344، حيث "تم تنفيذ صيانة وتوثيق مسجد أصلم السلحدار من قبل صندوق الآغا خان للثقافة بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية "، جاء في بيان إدراج المساهمين.

وقالت ياسمين الشاذلي، نائبة مدير البحوث والبرامج في المركز الأمريكي للبحوث: يوجد العديد من الأخطار التي تهدد التراث المصري اليوم، وتقول: "تغير المناخ والنهب"أكثر من يهددان معالم مصر الأثرية، وأضافت: "لا تزال أرض مصر مليئة بالآثار التي تنتظر الاكتشاف، وتحلم العديد من العائلات التي تواجه تحديات مالية بالعثور على الكنز الذي من شأنه أن يعكس ثرواتهم".


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