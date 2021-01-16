8 مباريات حاسمة بـ «مونديال اليد» اليوم السبت

تقام اليوم السبت، 8 مباريات حاسمة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.تبدأ المباريات بلقاء منتخبي بيلاروسيا وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في الرابعة ونصف مساء على الصالة الرياضية ببرج العرب، كما يلتقى قي المجموعة ذاتها منتخبا روسيا مع سلوفينيا في الساعة السابعة مساء.ويتصدر منتخب سلوفينيا المجموعة برصيد نقتطين بعد فوزه على كوريا في المباراة الأولى، ثم منتخبي روسيا وبيلاروسيا برصيد نقطة واحده بعد تعادلهما معًا، ثم كوريا بلا رصيد من النقاط.وفي المجموعة السابعة، يلتقى المنتخب المصري ومقدونيا الشمالية في الساعة السابعة مساء على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، كما يلتقى منتخبا تشيلي والسويد في الساعة التاسعة ونصف مساء.ويتصدر منتخب السويد المجموعة برصيد نقتطين بعد فوزه على مقدونيا في المباراة الأولى، ثم منتخبي مصر في المركز الثاني بنفس الرصيد وبفارق الأهداف بعد فوزه على تشيلي، ويأتي المنتخبين التشيلي والمقدوني في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.أما في المجموعة الخامسة، وعلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، يلتقي منتخبا النمسا وفرنسا في الساعة السابعة مساء، وسويسرا والنرويج في الساعة التاسعة ونصف مساء.ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة برصيد نقتطين بعد فوزه على النرويج في المباراة الأولى، ثم منتخبي سويسرا في المركز الثاني بنفس الرصيد وبفارق الأهداف بعد فوزه على النمسا، ويأتي المنتخبين النمساوي والنرويجي في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.وفي المجموعة السادسة التي تقام منافساتها على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يلتقى منتخبا المغرب والبرتغال في الساعة السابعة مساء، في حين ستجمع المباراة الثانية منتخب الجزائر وأيسلندا في الساعة التاسعة ونصف مساء.ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد نقتطين بعد فوزه على أيسلندا في المباراة الأولى، ثم منتخبي الجزائر في المركز الثاني بنفس الرصيد وبفارق الأهداف بعد فوزه على المغرب، ويأتي المنتخبين المغربي والأيسلندي في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تم زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبًا فقط على مدار السنوات الماضية.وتقام البطولة على 4 صالات هي العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، وإستاد القاهرة.