ارتفاع في الأسعار وتكالب على السلع.. الأتراك قلقون من «الجوع»

تخوفا من ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وزيادة معدلات التضخم في تركيا، يقوم المستهلكون في تركيا بتخزين الأرز والمكرونة وأغذية الأطفال لحماية أنفسهم وأسرهم، لا سيما مع تضاعف التضخم على نحو كبير، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".وقالت "رويترز"، إن الطعام أصبح باهظ الثمن في تركيا لدرجة أن بعض الناس يخشون من أنهم سيكافحون من أجل شراء بعض السلع الأساسية في الأشهر المقبلة.فيما بدأ الآباء في شراء بسكويت للأطفال بأسعار مخفضة وتضاعفت تكلفة البيض تقريبًا خلال العام الماضي.وقال حسين دوران، وهو أب لثلاثة أطفال يعيش في اسطنبول وحارس أمن يتلقى مساعدة من الحكومة التركية لأن عمله توقف: "نحن نشتري السلع والمواد الضرورية للغاية والأرخص، كل أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع وخاصة الخاصة بالاطفال، وأنا قلق على أطفالي ولا يمكننا تلبية سوى الإيجار ومحلات البقالة ومدفوعات القروض".يأتي هذا فيما تضررت تركيا بشدة بسبب وباء كورونا حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن الأسعار ترتفع بمعدل سنوي قدره 14.6% وتشير تقديرات أخرى إلى أن التضخم أعلى بكثير.