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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة التصنيف الائتمانى الدولية: الاقتصاد التركى منهار

السبت 16/يناير/2021 - 07:16 ص
الاقتصاد التركى
الاقتصاد التركى
هدير سند
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كشف موقع أحوال التركي أن السلطات التركية تواجه طريقًا طويلًا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد بعد أن أدت أخطاء السياسة إلى تراجع احتياطيات العملات الأجنبية والدولرة العام الماضي، وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش.

وقال دوجلاس وينسلو، مدير وكالة فيتش، إن إعدادات السياسة النقدية الفضفاضة للغاية في الصيف والتدخلات الكبيرة بالعملة الأجنبية من قبل البنك المركزي، والتي استنزفت احتياطياته من العملات الأجنبية، تعني أن مصداقية السياسة النقدية تمثل ضعفًا في التصنيف الائتماني للبلاد.

وأكد وينسلو أنه من خلال زيادة أسعار الفائدة منذ سبتمبر والالتزام باستخدام سعر إقراض واحد، اتخذ البنك المركزي خطوة مهمة إلى الأمام، لكن إعادة بناء سمعة تركيا ستستغرق وقتًا.

وقال وينسلو: "بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية تشمل الانخفاض المستمر في التضخم وإعادة بناء مصداقية السياسة النقدية، أو زيادة الثقة في استدامة المالية الخارجية لتركيا، لا سيما إذا رفعت الإصلاحات المدخرات المحلية، وخفضت الدولرة وزاد الناتج المحلي الإجمالي. إن النمو أقل اعتمادا على نمو الائتمان والاقتراض الخارجي".

ويعتقد وينسلو إن وكالة فيتش لا تتوقع زيادة ملحوظة في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية على المدى القريب وأي تخفيف في السياسة النقدية يؤدي إلى اختلالات خارجية أكبر أو نمو ائتماني غير مستدام يهدد بخفض التصنيف الائتماني.

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