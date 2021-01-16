رويترز: ترامب لن يحضر حفل تنصيب بايدن

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل، وذلك بدلًا من المغادرة يوم الثلاثاء.ووفقا للمصدرات فأن ترامب لن يحضر حفل التنصيب، حيث يستعد لإقامة مراسم وداع في قاعدة أندروز خارج واشنطن حيث مقر الطائرة الرئاسية، وبعد حفل الوادع سيذهب ترامب إلى منتجع مار ألاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.وقالت مصادر إن ترامب، الذي أصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يواجه المساءلة في الكونجرس مرتين، يخطط لإصدار المزيد من قرارات العفو قبل رحيله.