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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تضارب أرقام إصابات ووفيات كورونا فى لوحة أرقام الصحة بتركيا

السبت 16/يناير/2021 - 07:05 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
هدير سند
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كشف موقع «تركيا الآن» أن لوحة الإصابات في تركيا أمس وأول أمس، يوجد بها تناقض بين الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة التركية، فبينما كان إجمالي عدد الوفيات بالأمس 23 ألفًا و495 حالة، بلغ إجمالي الوفيات اليوم 22 ألفًا و981 حالة.
على الجانب الآخر، نجد أن العدد الإجمالي لإصابات «كورونا» في تركيا بلغ بالأمس مليونين و364 ألفًا و801، فيما انخفض اليوم إلى مليونين و336 ألفًا و476 حالة.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا، أمس الجمعة، أكد تشخيص 10 آلاف و220 حالة إصابة جديدة، منهم ألف و3 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأوضح قوجة، في منشور على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن العدد الإجمالي لإصابات «كورونا» في تركيا بلغ مليوني و336 ألفًا و476، وأن عدد الوفيات اليوم بلغ 174، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22 ألفًا و981 حالة.
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