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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كر وفر بين محتجين ورجال الشرطة التونسية احتجاجًا على إهانة «راعى غنم»

السبت 16/يناير/2021 - 07:04 ص
الشرطة التونسية
الشرطة التونسية
أمينة ذكى
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أطقلت قوات الشرطة التونسية قنابل الغاز، أمس الجمعة، لتفريق محتجين غاضبين في مدينة سليانة بشمال البلاد، وذلك على خليفة ضرب شرطي وأهانته لراعي أغنام، تزامنًا مع احتفال تونس بالذكرى العاشرة للانتقال إلى الديمقراطية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية تونسية.

وقال شهود، إن المحتجين أحرقوا إطارات سيارات، وأغلقوا الطرق، ورشقوا الشرطة بالحجارة حيث طاردت قوات الأمن المحتجين، وأطلقت قنابل الغاز.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطي التونسي وهو يوبخ ويضرب راعيًا دخل بعض غنمه إلى مقر الولاية، فيما أثار مقطع الفيديو حالة من الغضب حيث ندد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قاءلين: «إن من غير المقبول إهانة كرامة أي مواطن بعد عقد من ثورة التونسيين على الظلم والقهر».

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، وقالت مصادر أمنية، إن السلطات نقلت الشرطي وفتحت تحقيقًا إداريًا.

وشهدت مدينة سوسة الساحلية مواجهات خلال الليل بين قوات الشرطة وشبان رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وألقت الشرطة قنابل الغاز.

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