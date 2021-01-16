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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

استقالة جديدة فى إدارة ترامب

السبت 16/يناير/2021 - 07:02 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قدم وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار استقالته على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، فإن «عازار» كتب في رسالة استقالته المؤرخة في 12 يناير أن «الأعمال والخطابات التي تلت الانتخابات، خاصة خلال الأسبوع الماضي، تهدد بتشويه إرث هذه الإدارة، وأن الهجمات على مبنى الكابيتول كانت اعتداء على ديمقراطيتنا وعلى تقاليد الانتقال السلمي للسلطة التي كانت الولايات المتحدة أول من جلبها إلى العالم».

وأضاف وزير الصحة، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لهذا المنصب عام 2017: «نظرًا إلى استمرار تفشي الوباء، والحاجة المستمرة لإيصال اللقاحات والعلاجات إلى الشعب الأمريكي، وضرورة ضمان الانتقال السلس إلى إدارة بايدن، فقد قررت أنه من مصلحة الأشخاص الذين نخدمهم أن أبقى في منصبي حتى نهاية ولاية هذه الإدارة».

وتابع مخاطبًا ترامب: «أحثكم على الاستمرار في إدانة أي شكل من أشكال العنف بشكل لا لبس فيه، والمطالبة بألا يحاول أحد تعطيل مراسم التنصيب في واشنطن.. ومواصلة دعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في 20 يناير 2021».

وسبق أن شهدت إدارة ترامب سلسلة استقالات بين الوزراء وكبار الموظفين بعدما واجه الرئيس اتهامات بالتحريض على العنف من خلال توجيه المتظاهرين للتوجه إلى مبنى الكابيتول، حيث كان المشرعون يضعون اللمسات الأخيرة على إقرار فوز جو بايدن.

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