كبير موظفى البيت الأبيض يتوقع وصول وفيات كورونا إلى نصف مليون خلال الشهر المقبل

قال رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى نصف مليون فرد الشهر المقبل.وأدلى «كلين»، بالتصريح في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، وأضاف أنه واثق في قدرة هيئات إنفاذ القانون على ضمان مراسم تنصيب آمنة لبايدن، يوم الأربعاء.