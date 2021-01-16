استطلاع رأى: تراجع شعبية الحزبين الحاكمين فى تركيا

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شركة كوندا، أن حلفاء تركيا الحاكمين «العدالة والتنمية والحركة القومية» فقدوا الدعم الشعبي لهم، وفقًا لم نقلته صحيفة بيرجون التركية.وتابعت الصحيفة: «يحافظ حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه الأصغر اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية، على أقل من 50 في المائة من دعم الناخبين، وفقًا لاستطلاع أجراه في ديسمبر 2020 جرته كوندا».قالت صحيفة بيرجون: «إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحظى بتأييد 39.8 في المائة من الناخبين، في حين أن حليفه في الائتلاف حزب الحركة القومية مدعوم بنسبة 9.8 في المائة».يأتي هذا فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 42.6 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2018، بينما حصل حزب الحركة القومية على 11.1 في المائة من الناخبين.وأشار بيرجون إلى أن حزب الحركة القومية بنسبة 9.8 في المائة، يقع خلف العتبة الانتخابية البالغة 10 في المائة في تركيا.وفقًا لاستطلاع كوندا، فإن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP) يحظى بدعم 22.2 في المائة من الناخبين، بينما يحافظ حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على دعم بنسبة 10.7 في المائة، مما يجعل حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب.وأفاد استطلاع كوندا، بأن حزب الخير الذي كان جزءًا من تحالف الأمة المعارض مع حزب الشعب الجمهوري، ضد تحالف الشعب الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، حصل على دعم بنسبة 10.5 في المائة.كما حصل حزب ديفا (DEVA)، بزعامة وزير المالية السابق علي باباجان وحزب المستقبل، بقيادة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، على دعم بنسبة 6.9 بالمائة من الناخبين، جنبًا إلى جنب مع حزب السعادة الإسلامي (SP) والقومي العظيم.