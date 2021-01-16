رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأى: تراجع شعبية الحزبين الحاكمين فى تركيا

السبت 16/يناير/2021 - 06:47 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شركة كوندا، أن حلفاء تركيا الحاكمين «العدالة والتنمية والحركة القومية» فقدوا الدعم الشعبي لهم، وفقًا لم نقلته صحيفة بيرجون التركية.

وتابعت الصحيفة: «يحافظ حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه الأصغر اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية، على أقل من 50 في المائة من دعم الناخبين، وفقًا لاستطلاع أجراه في ديسمبر 2020 جرته كوندا».

قالت صحيفة بيرجون: «إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحظى بتأييد 39.8 في المائة من الناخبين، في حين أن حليفه في الائتلاف حزب الحركة القومية مدعوم بنسبة 9.8 في المائة».

يأتي هذا فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 42.6 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2018، بينما حصل حزب الحركة القومية على 11.1 في المائة من الناخبين.

وأشار بيرجون إلى أن حزب الحركة القومية بنسبة 9.8 في المائة، يقع خلف العتبة الانتخابية البالغة 10 في المائة في تركيا.

وفقًا لاستطلاع كوندا، فإن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP) يحظى بدعم 22.2 في المائة من الناخبين، بينما يحافظ حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على دعم بنسبة 10.7 في المائة، مما يجعل حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب.

وأفاد استطلاع كوندا، بأن حزب الخير الذي كان جزءًا من تحالف الأمة المعارض مع حزب الشعب الجمهوري، ضد تحالف الشعب الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، حصل على دعم بنسبة 10.5 في المائة.

كما حصل حزب ديفا (DEVA)، بزعامة وزير المالية السابق علي باباجان وحزب المستقبل، بقيادة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، على دعم بنسبة 6.9 بالمائة من الناخبين، جنبًا إلى جنب مع حزب السعادة الإسلامي (SP) والقومي العظيم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

تركيا: مستعدون لتحسين علاقاتنا مع مصر والإمارات

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-1-2021

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

يونيون برلين يفوز على باير ليفركوزن 1 -0 فى الدوري الألمانى

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية