المملكة المتحدة تواجه تأخيرًا فى تسلم شحنات لقاح فايزر

تواجه المملكة المتحدة تأخيرات قصيرة الأجل في تسلم لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، حيث تقوم شركة الأدوية بتعزيز طاقتها الإنتاجية.وتعمل شركة فايزرعلى تحسين مستوى الإنتاج في مصنعها في بورس في بلجيكا، في محاولة لإنتاج جرعات أكثر مما كان مخططًا له في الأصل لعام 2021، لتخفض بشكل مؤقت عمليات تسليم اللقاح لجميع الدول الأوروبية.ومن المقرر أن تتأثر شحنات اللقاح، الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع شركة بيونتيك الألمانية، إلى المملكة المتحدة هذا الشهر، وفقًا لوكالة برس اسوسيشن البريطانية.لكن الشركة الأمريكية أفادت بأن العدد الإجمالي للجرعات المقرر تسليمها بين شهري يناير ومارس سيظل كما هو.وردًا على ذلك، قالت متحدثة باسم الحكومة إنها لا تزال تعمل وفقًا لخطتها لتطعيم المجموعات الأربع ذات الأولوية بحلول 15 فبراير.يذكر أن لقاح شركة فايزر ليس المرشح الوحيد المتاح في المملكة المتحدة، حيث يتم حاليًا طرح لقاح جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا.وقالت متحدثة باسم شركة فايزر: «ندرك أن التغيير في عمليات التسليم قد يتسبب في خلق حالة من عدم اليقين».وأضافت: «ومع ذلك، يمكننا تأكيد أن الكمية الإجمالية المتوقع تسليمها إلى المملكة المتحدة تظل كما هي في الربع الأول من العام "من يناير إلى مارس"».