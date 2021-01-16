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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يتهم مجددًا بكين بالتستر على منشأ «كوفيد-19»

السبت 16/يناير/2021 - 05:33 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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اتّهم وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو الصين مجددًا بالتستر على الأصل الحقيقي لـ«كوفيد-19»، في وقت وصل فريق من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الخميس للتحقيق في الموضوع.

وقال وزير الخارجيّة الأمريكي، إن أمراضًا مشابهة لـ«كوفيد-19» كانت منتشرة بالفعل في خريف العام 2019 بين موظفي أحد معاهد علم الفيروسات في ووهان، المدينة التي اكتشِف فيها «كوفيد-19» للمرة الأولى، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

ودعا الوزير فريق منظمة الصحة العالمية إلى «الضغط على حكومة الصين بشأن هذه المعلومات الجديدة».

وأشار بومبيو إلى أن «لدى حكومة الولايات المتحدة أسبابًا للاعتقاد بأن العديد من الباحثين داخل معهد ووهان لعلم الفيروسات أصيبوا بمرض في خريف العام 2019، قبل رصد أول إصابة بالوباء، مع أعراضٍ متوافقة مع أعراض كلّ من "كوفيد-19"، وأمراض موسمية شائعة أخرى».

واعتبر بومبيو أن هذه المعلومات تتناقض مع الادعاءات بأنّ أيًا من موظّفي المعهد لم يُصب بـ«كوفيد-19» أو بفيروس مشابه.

وأردف «تُواصل بكين اليوم حجب معلومات حيوية يحتاجها العلماء لحماية العالم من هذا الفيروس القاتل»، وما قد يأتي بعده.

اكتُشف «كوفيد-19» للمرة الأولى في ووهان أواخر 2019، وانتشر منذ ذلك الوقت في أنحاء العالم كافة، وأودى بأكثر من مليوني شخص وأصاب عشرات الملايين».

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن تحديد مسار انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر أمر ضروري لمنع أوبئة مستقبلية.

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مرارًا الصين بالمسؤولية عن جائحة «كوفيد-19»، ووصف ترامب فيروس كورونا بـ«الفيروس الصيني».

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