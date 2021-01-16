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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم فلوريدا يأمر بتعبئة الحرس الوطنى تجنبًا لأعمال عنف قبل تنصيب بايدن

السبت 16/يناير/2021 - 05:31 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أمر حاكم فلوريدا بتعبئة الحرس الوطني في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد، لمواجهة تهديدات مرتبطة بحصول أعمال عنف بعد أسبوع على هجوم استهدف الكابيتول شنه أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، سيبقى هذا الأمر الذي اصدره الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس ساريًا حتى 24 يناير، وينص على أن الحرس الوطني يجب أن يساعد قوات الأمن المحلية والفدرالية في حال حدوث اضطرابات.

وتتعرض سلطات البلاد لضغوط قبل أيام قليلة من أداء جو بايدن اليمين رئيسًا للبلاد في 20 يناير.

وسيقام حفل التنصيب وسط حراسة مشددة بعد الهجوم العنيف الذي شنها انصار لترامب على الكونجرس في 6 يناير، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وألقي القبض في فلوريدا، الجمعة، على رجل دعا إلى حمل السلاح في مواجهة المتظاهرين المؤيدين لترامب، وقالت وزارة العدل في بيان، إن دانييل بيكر، وهو من سكان تالاهاسي، عاصمة فلوريدا، اعتُقل لدعوته إلى مواجهة المتظاهرين الذين من المحتمل أن يتجمعوا خارج مقر الحكومة في فلوريدا الأحد.

وقال لورانس كيف، المدعي الفدرالي لمنطقة شمال فلوريدا: «لن نألو جهدًا لرصد وردع وعرقلة أي شخص يخطط للتحريض أو ارتكاب أعمال عنف».

والرجل الموقوف جنديّ سابق في الجيش الأمريكي، وقد أعرب على وسائل التواصل الاجتماعي عن عزمه على تعطيل الاحتجاجات التي قد تحصل قبل تنصيب بايدن، الأربعاء.

وقال المدعون المسؤولون عن القضية، إن بيكر كان يقوم بالتجنيد ونشر مقاطع فيديو تظهر أسلحة متعددة بحوزته.

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