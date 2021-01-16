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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب السبت 16 يناير 2021

السبت 16/يناير/2021 - 04:58 ص
برج العقرب
برج العقرب
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:

مهنيا: تشعر أنك تبذل جهدًا مستمرًا ومع ذلك تتقدم بخطوات بسيطة، الحظ معاك ولكن لا تعتمد عليه وحده وتحتاج إجراء تعديلات قوية على طريقة تفكيرك وعملك لتحسين وضعك المادي.

عاطفيا: كن أكثر صبرُا مع شريكك، وفكر جيدًا قبل أي خطوة، واحذر من الذين يحاولون التقرب لشريكك في الخفاء.

صحيا: صحتك تتحسن للأفضل.. اهتم بوزنك لأنه أكثر سبب في تحسين نفسيتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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