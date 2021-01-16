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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 16 يناير 2021

السبت 16/يناير/2021 - 08:06 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيا: تغيرات إيجابية لصالحك في العمل والظروف المحيطة تساعدك ولديك فرصة للسفر.
عاطفيا: حاول إعادة الثقة بينك وبين شريكك العاطفي واهتم بمطالبه وامنحه الفرصة للتقرب منك أكثر هذه الفترة.
صحيا: إياك والاستسلام لتعبك تحسن نفسيتك له تأثير كبير في تحسن صحتك.

برج الثور
مهنيا: رغم صعوبة الأوضاع لكن تحلى بالدبلوماسية في التعامل وحافظ على هدوئك في العمل والعائلة للوصول لرغباتك وأهدافك.
عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمك معنويا للخروج من الأزمات المتكررة بينكما، تدارك مصروفات حتى لا تخرج عن السيطرة.
صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك، وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.

برج السرطان
مهنيا: تحتاج إلى أن تبتعد عن الروتين في عملك والدخول في أجواء جديدة وتقبل نقد الآخرين لك لأنها دافعك للنجاح في الاختبارات القادمة.
عاطفيا: الأجواء مناسبة وخطوة جيدة لترسيم العلاقة مع الشريك العاطفي بالخطوبة أو الزواج.
صحيا: التفكير والقلق السبب في تعبك، تحتاج لعلاج أفضل وقلل من التكنولوجيا وتعامل أكثر مع الطبيعة.

برج الأسد
مهنيا: عليك التحرك نحو أهدافك هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.
عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك، ولا تكن حدًا في طباعك وحل مشاكلك مع الشريك بهدوء.
صحيا: استقرار في صحتك خلال الفترة الحالية وإذا كان هناك أي مشاكل صحية فلا تهمل العلاج واستمر على تعليمات طبيبك.

برج العذراء
مهنيا: الوقت صعب نفسيًا بعض الشئ، شعور بالقلق والتمرد على أحوالكم، عليكم بالهدوء وتحمل الضغوط لأنك تواجه متاعب وتشعر في عدم الرغبة بالتعاون مع من حولك، تحلى بالصبر فترة بسيطة.
عاطفيا: فترة جيدة عاطفيا وتزداد بها فرص الارتباط للأيام القادمة، لكن تعلم من دروس الماضي وركز في الاختيار.
صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك، شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة القادمة.

برج الميزان
مهنيا: دخولك إلى واقع جديد ومختلف يفتح لك أبواب جديدة، عليك الاهتمام أكثر بنفسك وبالظروف المحيطة بك، فترة جيدة للدخول في عمل جديد أو شراكة تحسن من أوضاعك المادية.
عاطفيا: لابد أن تدرك معنى كلمه الالتزام في علاقاتك وخصوصا مع الشريك العاطفي، كن أكثر مرونة لتسمح بمزيد من التحسن العاطفي.
صحيا: اعطي صحتك جزء من اهتمامك، ومارس بعض التمارين الرياضية البسيطة لأنها بتغير صحتك للأفضل.

برج العقرب
مهنيا: تشعر أنك تبذل جهدًا مستمرًا ومع ذلك تتقدم بخطوات بسيطة، الحظ معاك ولكن لا تعتمد عليه وحده وتحتاج إجراء تعديلات قوية على طريقة تفكيرك وعملك لتحسين وضعك المادي.
عاطفيا: كن أكثر صبرُا مع شريكك، وفكر جيدًا قبل أي خطوة، واحذر من الذين يحاولون التقرب لشريكك في الخفاء.
صحيا: صحتك تتحسن للأفضل.. اهتم بوزنك لأنه أكثر سبب في تحسن نفسيتك.

برج القوس
مهنيا: وقت جيد للعمل وخوض مغامرة جريئة تكون ناجحة ولديك مكاسب وتحسن في الأحوال المالية الفترة القادمة تخلص من كسلك.
عاطفيا: عودة الحياة والشغف بكل قوة لعلاقتك مع شريكك العاطفي بعد فترة من البعد والانفصال.
صحيا: محاوط بضغط نفسي قوي تحتاج إلى تغير في حياتك واهتم بالطعام الصحي والفيتامينات واضبط مواعيد نومك.

برج الجدي
مهنيا: تمر بكثير من الصعوبات الشخصية والنفسية والتعرض لمتاعب تشعرك بعدم الرغبة في مواصلة أعمالك، يعتبر الأسبوع الأكثر صعوبة عليك الانتباه جيدا.
عاطفيا: الوقت غير مناسب للدخول في أي صراع أو موجهة في علاقتك العاطفية، اسمع لصوت حدسك الداخلي ولا تهمله.
صحيا: فترة من القلق والتعب كانت السبب في اكتئابك، أنت أقوى وقادر على التحدي.

برج الدلو:
مهنيا: اليوم مناسب للدخول في مشاريع أو إتمام شراكة مالية، لديك فرصة عمل أو انتقال لمكان أكثر أهمية وقت مهم يضعك في المقدمة.
عاطفيا: فكر جيدًا وقرر ماذا تريد هل العيش في الماضي أم الحاضر؟.. تحتاج تنظيم أكثر لحياتك وعلاقتك العاطفية.
صحيا: اهتم بصحتك ونفسيتك من الداخل، لديك طاقة سلبية كثيرو من الممكن أن تكون لديك تأثير حسد قوي.

برج الحوت
مهنيا: وقت الفرص المهنية، استعد للتغيرات أغلب الفرص مكافأة لك على اجتهادك الفترة السابقة، هناك تحسن تدريجي يطراء على الجانب المادي، ولديك سعي لتحقيق حلم قديم.
عاطفيا: رجوع الحبيب إليك أو خوض علاقه جديدة ولكن احذر من الخداع واخرج من عزلتك العاطفية.
صحيا: تعاني من متاعب صحية وتشعر بمزاج فاتر وتحتاج للراحة لتحسن من صحتك ونفسيتك.

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