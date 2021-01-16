رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبًا للإفلاس فى محاولة لإعادة الهيكلة

السبت 16/يناير/2021 - 04:15 ص
الأسلحة الأمريكية
الأسلحة الأمريكية
وكالات
طباعة
تقدمت الرابطة الوطنية للبنادق، وهي مجموعة أمريكية رائدة في مجال الدفاع عن حقوق امتلاك الأسلحة، بطلب للحماية من الإفلاس، كجزء من محاولة المنظمة المضطربة لإعادة الهيكلة والانتقال إلى تكساس.

وقالت الرابطة الوطنية للبنادق، إنها لا تتوقع أي تغييرات في عملياتها، موضحة أنها ستخرج من «البيئة السياسية والتنظيمية الفاسدة» في نيويورك حيث يوجد مقرها حاليًا، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وتواجه الرابطة الوطنية للبنادق مشكلات قانونية في نيويورك، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، التي قدمت العام الماضي طلبًا لمحاولة حل مجموعة الأسلحة التي تأسست قبل قرن ونصف.

واتهمت جيمس الرابطة الوطنية للبنادق بإساءة استخدام أموال المانحين والاحتيال، من بين اتهامات أخرى.

وكانت هناك تقارير قوية بأن الرابطة الوطنية للبنادق تواجه مشكلات مالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قضايا قانونية، وكانت المجموعة أقل تدخلًا في الانتخابات الأخيرة.

وأكد رئيس الرابطة الوطنية للبنادق واين لابير، أحد المسؤولين المتهمين بإساءة استخدام الأموال، في رسالة إلى الأعضاء أن الوضع المالي للمنظمة جيد.

وأضاف لابيرا: «نحن أقوياء من الناحية المالية كما كنا منذ سنوات».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

لأول مرة منذ 2005.. فلسطين تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الصحة: 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021

8 مباريات حاسمة بـ «مونديال اليد» اليوم السبت

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-1-2021

بعد 24 عامًا من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بـ«نور العين»

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم: «تبغ وشيكولاتة» تبحث عن حالة الاعتدال التى ساورت عقول أبطالها

الساقى تصدر كتاب «إضاءات لفهم الواقع» لــ حنّة أرندت

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة تعليم أنواع الخط العربى بساقية الصاوى

«كوكبنا» كتاب يأخذنا فى رحلة عبر مختلف العوالم البيولوجية