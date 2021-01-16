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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا قلّصت حركة الهجرة بنسبة 30 %

السبت 16/يناير/2021 - 04:12 ص
الهجرة
الهجرة
وكالات
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قلصت جائحة كوفيد-19 حركة الهجرة بحوالي 30 بالمئة مع تسجيل تراجع بمليونين على الأقل في عدد المهاجرين بين 2019 و2020، وفق تقرير للأمم المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" بلغ عدد المهاجرين المقيمين خارج بلدهم الأصلي 281 مليونا عام 2020، مقابل 173 مليونا عام 2000 و221 مليونا عام 2010.

ووفق التقرير المعنون "الهجرة في العالم لعام 2020" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، يعيش ثلثا المهاجرين الذين تم إحصاؤهم في 20 بلدا على رأسها الولايات المتحدة (51 مليون مهاجر عام 2020).

وتأتي بعدها ألمانيا (16 مليونا) والسعودية (13 مليونا) وروسيا (12 مليونا) والمملكة المتحدة (9 ملايين).

وحلت الهند على رأس قائمة الدول التي لها جاليات كبيرة في الخارج عام 2020، مع 18 مليونا يعيشون خارجها. ومن الدول الأخرى التي لها جاليات كبيرة خارجها توجد المكسيك وروسيا (11 مليونا لكل منها) والصين (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين).

وأقام أكبر عدد من المهاجرين عام 2020 في أوروبا (87 مليونا).

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