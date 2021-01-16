رئيس جمعية الأمم المتحدة يرجح انعقادها بشكل افتراضى فى سبتمبر

تعقد الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في سبتمبر بشكل افتراضي على الأرجح على غرار سابقتها، على ما أعلن الجمعة رئيسها الوزير التركي السابق فولكان بوزكير.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بوزكير في مؤتمر صحفي: "من الصعب حتى أن نُحدّد ما الذي سيحدث الشهر المقبل. نحن في وضع تتغير فيه الأمور بين عشية وضحاها، لذا من المبكر جدا إطلاق التكهنات لشهر سبتمبر".وأضاف: "لكن شعوري الشخصي هو أننا يجب أن نواصل (العمل) مثل اليوم"، أي عقد الاجتماعات بشكل افتراضي.وتابع: "لا أعتقد أننا سنكون قادرين على رؤية أسبوع في سبتمبر مع عشرة آلاف شخص في المبنى سعداء بالالتقاء مجددا، وضيوف من المجتمع المدني، ورؤساء، ورؤساء حكومات... فنأمل ان يحدث هذا، ولكن علينا أيضًا أن نكون واقعيين".يذكر أنه في سبتمبر 2020، لم يحضر قادة العالم إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة ولجأوا بدلا من ذلك إلى تسجيل خطاباتهم التي بثت في القاعة الكبرى للجمعية، للمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة قبل 75 عاما.