محمود عباس يدعو إلى انتخابات فلسطينية عامّة

دعت الرئاسة الفلسطينية إلى تنظيم انتخابات عامّة في الأشهر القليلة المقبلة، في حدث هو الأول منذ نحو 15 عامًا ويأتي في ظل تقارب شهدته الأشهر الأخيرة بين حركتي فتح وحماس التي سارعت إلى الترحيب.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أقيمت آخر انتخابات رئاسية في يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك وفازت بها حماس.إلا أنّ الانقسام بين حركتي فتح وحماس بلغ ذروته عام 2007 في معارك دامية دارت بين الطرفين وانتهت بطرد فتح وأجهزة السلطة الفلسطينية من القطاع.وأجريت عدة انتخابات منذ 2005 ولكن فقط في الضفة الغربية المحتلة ومن دون مشاركة حماس وفصائل أخرى.ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة وسط حصار إسرائيلي، فيما يقطن الضفة الغربية أكثر من 2،8 مليون فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 450 ألف مستوطن إسرائيلي.وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"إصدار رئيس السلطة محمود عباس "مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة" على "ثلاث مراحل".وقالت "وفا" إنّ الانتخابات التشريعية ستقام في 22 مايو والرئاسية في 31 وليو، على أن يتم في 31 أغسطس استكمال انتخابات المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 700 عضو ويمثّل "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، وفق تعريفه.وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا نهاية الصيف على تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر، في خطوة برزت في سياق جهود فسلطينية-فلسطينية "لمواجهة" تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودول عربية.غير أن إعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق مع الجانب الاسرائيلي في نوفمبر الثاني دفع حماس نحو توجيه انتقادات للسلطة، واصفة قرارها بأنّه "طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن (خطة السلام الأمريكية)".وسارعت حماس الجمعة إلى الترحيب، مؤكدة في بيان "الحرص الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق".كما دعت إلى "تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولًا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال".