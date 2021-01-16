غرفه السياحة تطالب الشركات بتقديم برامج ثقافية وشاطئية لسائحى بيلاروسيا

أرسلت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي منشورا إلى الشركات تحثهم على إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يقوموا بالترويج والتسويق لها لسوق بيلاروسيا وتقديم برامج سياحيه ثقافية مع الشاطئية.وأضاف المنشور أن وزارة السياحة والآثار تطالب بإستثمار الزيارة الناجحة التي قام بها الدكتورخالد العناني وزير السياحة والآثار مؤخرا إلى عاصمة جمهورية بيلاروسيا –مينسك – في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق سياحية جديدة.كما التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة، حيث تم اقتراح إمكانية إدراج مدينة القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم الترويج لها للسوق البيلاروسي وإضافة كلا من الأقصر وأسوان وتنوع البرامج السياحية أمام السائح البيلاروسي، بحيث لا تقتصر زياراتهم على السياحة الشاطئية فقط الممثلة في جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ بل تمتد إلى السياحة الثقافية التي تشمل (القاهرة-الأقصر-أسوان).يشار إلى ان السوق البيلاروسي من أول الأسواق التي جاءت إلى المقاصد المصرية بعد استئناف حركة الطيران في يوليو الماضي، ومن المقرر دعوة وفد من ممثلي كبرى الصحف ووكالات الأنباء وأشهر المدونين والمؤثرين في بيلاروسيا لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لتعريفهم بالأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.